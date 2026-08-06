Yeniçağ Gazetesi
07 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu

Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz ve siyah incir hasadı başladı. Bu yıl rekoltede düşüş yaşanmasına rağmen ürünün kilogramı 150 ile 200 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler fiyatlardan memnun, verim kaybından ise endişeli.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 1

Hasat mesaisi başladı
Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından beyaz ve siyah incirde hasat başladı.

1 8
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 2

İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde bu yıl yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta toplanan ürünler, başta Ankara ve Adana olmak üzere farklı illere gönderiliyor.

2 8
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 3

Fiyatlar üreticiyi sevindirdi
Aroması, iriliği, lezzeti ve taşımaya dayanıklılığıyla öne çıkan Mut inciri, bu sezon kilogramı 150 ile 200 lira arasında alıcı buluyor.

3 8
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 4

Hasadın beklenenden geç başlamasına rağmen fiyatların yüksek seyretmesi üreticilerin yüzünü güldürdü.

4 8
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 5

Rekolteyi mantar dökümü vurdu

Üreticiler, bu yıl incirde yaşanan mantar dökümü nedeniyle önemli verim kaybı yaşandığını belirtti.

Tüccar Hünkar Yıldız, "2026 yılının ilk incir hasadına başladık. Fiyatımız 200 liradan başladı. Ancak bu yıl incirlerde ciddi dökülme var. Üretim az olsa da üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz." dedi.

5 8
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 6

Üretici Sami Kocatürk ise incirin yaklaşık yüzde 80'inin mantar döktüğünü belirterek, "Bize ürünün yalnızca yüzde 20'si kaldı. İncir az ama kilosu 150 ile 200 lira arasında satılıyor." ifadelerini kullandı.

6 8
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 7

Üreticiler nedenini araştırıyor

Üretici Nazif Ceylan da sezon başında ürünün oldukça iyi göründüğünü ancak daha sonra yaşanan dökülmeler nedeniyle verimin yarıya indiğini söyledi.

7 8
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu - Resim: 8

Üreticiler, dökülmelerin sıcak hava veya farklı çevresel etkenlerden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirirken, yeni hasat döneminin kalan kısmında verimin artmasını umut ediyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro