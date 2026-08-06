Hasat mesaisi başladı
Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından beyaz ve siyah incirde hasat başladı.
Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor: Üretici umutlu
Mersin'in Mut ilçesinde beyaz ve siyah incir hasadı başladı. Bu yıl rekoltede düşüş yaşanmasına rağmen ürünün kilogramı 150 ile 200 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler fiyatlardan memnun, verim kaybından ise endişeli.Kaynak: Haber Merkezi
Hasat mesaisi başladı
İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde bu yıl yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta toplanan ürünler, başta Ankara ve Adana olmak üzere farklı illere gönderiliyor.
Fiyatlar üreticiyi sevindirdi
Aroması, iriliği, lezzeti ve taşımaya dayanıklılığıyla öne çıkan Mut inciri, bu sezon kilogramı 150 ile 200 lira arasında alıcı buluyor.
Hasadın beklenenden geç başlamasına rağmen fiyatların yüksek seyretmesi üreticilerin yüzünü güldürdü.
Rekolteyi mantar dökümü vurdu
Üreticiler, bu yıl incirde yaşanan mantar dökümü nedeniyle önemli verim kaybı yaşandığını belirtti.
Tüccar Hünkar Yıldız, "2026 yılının ilk incir hasadına başladık. Fiyatımız 200 liradan başladı. Ancak bu yıl incirlerde ciddi dökülme var. Üretim az olsa da üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz." dedi.
Üretici Sami Kocatürk ise incirin yaklaşık yüzde 80'inin mantar döktüğünü belirterek, "Bize ürünün yalnızca yüzde 20'si kaldı. İncir az ama kilosu 150 ile 200 lira arasında satılıyor." ifadelerini kullandı.
Üreticiler nedenini araştırıyor
Üretici Nazif Ceylan da sezon başında ürünün oldukça iyi göründüğünü ancak daha sonra yaşanan dökülmeler nedeniyle verimin yarıya indiğini söyledi.
Üreticiler, dökülmelerin sıcak hava veya farklı çevresel etkenlerden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirirken, yeni hasat döneminin kalan kısmında verimin artmasını umut ediyor.