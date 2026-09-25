Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerinden Maraş biberinde hasat dönemi başladı.
Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar
Kahramanmaraş’ta yaklaşık 12 bin dekarda yetiştirilen coğrafi işaretli Maraş biberinin hasadı başladı. Bu yıl 30 bin ton üretim beklenirken, biberler kurutularak farklı ürünlere dönüştürülüyor.Kaynak: İHA
Tarlalarda toplanan biberler, kurutma alanlarında güneş altında bekletildikten sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.
Kentte yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinden bu yıl yaklaşık 30 bin ton ürün alınması bekleniyor.
Üretim 500’ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştirilirken, Kahramanmaraş biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada yer alıyor.
Hasat edilen biberler kurutma alanlarına taşınarak sergenlere seriliyor.
Güneş altında günlerce kurutulan ürünler, ardından fabrikalarda işleniyor.
Kentte Maraş biberini pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışa sunan 65 firma bulunuyor.
Hasadın yeni başlaması nedeniyle Maraş biberinin kilogram fiyatı tarlada 150 ila 200 lira arasında değişiyor.
Tarlalardan toplanan ürünler, kurutma ve fabrika işlemlerinin ardından iç ve dış pazara gönderiliyor.
Hasat çalışmalarına katılan üretici Siyamettin Çolak, çalışanların sabahın erken saatlerinde işe başladığını belirtti.
Tarladan toplanan biberlerin sergenlere götürülüp kurutulduktan sonra fabrikalara sevk edildiğini söyledi. Çolak,bu yıl biberin kaliteli olacağını ifade etti.
Biber hasadında çalışan Hacer Derebeyi ise sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini ve saat 14.00 civarında çalışmayı tamamladıklarını belirtti.
Derebeyi, üretilen biberlerin pul ve toz biber olarak tüketildiğini dile getirdi.
İşçilerden Hakan Diri, Maraş biberinin Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.
Ahmet Çolak da ürünlerin genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep’e gönderildiğini belirterek, biberin fiyatının ilk çıktığında 200 lira olduğunu, kaliteye göre 150 ila 200 lira arasında değiştiğini ifade etti.