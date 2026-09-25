Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar

Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 12 bin dekarda yetiştirilen coğrafi işaretli Maraş biberinin hasadı başladı. Bu yıl 30 bin ton üretim beklenirken, biberler kurutularak farklı ürünlere dönüştürülüyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünlerinden Maraş biberinde hasat dönemi başladı.

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Tarlalarda toplanan biberler, kurutma alanlarında güneş altında bekletildikten sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

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Kentte yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinden bu yıl yaklaşık 30 bin ton ürün alınması bekleniyor.

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Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar - Resim: 4

Üretim 500’ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştirilirken, Kahramanmaraş biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada yer alıyor.

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Hasat edilen biberler kurutma alanlarına taşınarak sergenlere seriliyor.

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Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar - Resim: 6

Güneş altında günlerce kurutulan ürünler, ardından fabrikalarda işleniyor.

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Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar - Resim: 7

Kentte Maraş biberini pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışa sunan 65 firma bulunuyor.

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Hasadın yeni başlaması nedeniyle Maraş biberinin kilogram fiyatı tarlada 150 ila 200 lira arasında değişiyor.

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Tarlalardan toplanan ürünler, kurutma ve fabrika işlemlerinin ardından iç ve dış pazara gönderiliyor.

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Hasat çalışmalarına katılan üretici Siyamettin Çolak, çalışanların sabahın erken saatlerinde işe başladığını belirtti.

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Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar - Resim: 11

Tarladan toplanan biberlerin sergenlere götürülüp kurutulduktan sonra fabrikalara sevk edildiğini söyledi. Çolak,bu yıl biberin kaliteli olacağını ifade etti.

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Biber hasadında çalışan Hacer Derebeyi ise sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini ve saat 14.00 civarında çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

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Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar - Resim: 13

Derebeyi, üretilen biberlerin pul ve toz biber olarak tüketildiğini dile getirdi.

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Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar - Resim: 14

İşçilerden Hakan Diri, Maraş biberinin Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

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Kilosu 200 lira: Avrupa ve Asya’ya yolluyorlar - Resim: 15

Ahmet Çolak da ürünlerin genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep’e gönderildiğini belirterek, biberin fiyatının ilk çıktığında 200 lira olduğunu, kaliteye göre 150 ila 200 lira arasında değiştiğini ifade etti.

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