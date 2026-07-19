Kaynak: DHA

Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve beraberindeki borsa yönetimi ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Azerbaycan'ın çay üretim merkezlerinden Lenkeran bölgesine araştırma ve inceleme gezisi düzenledi.

Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan RTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, "Lenkeran'da son derece modern ve yüksek standartlarda üretim yapan tesisleri görme fırsatı bulduk. Kaliteli ve katma değerli ürün üretildiğinde, bunun dünya pazarlarında ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu bir kez daha müşahede ettik. Burada üretilen bazı özel butik çayların kilogram fiyatı, Azerbaycan para birimiyle 800 ila 1000 Manat (yaklaşık 20 bin Türk Lirası) gibi yüksek rakamlardan alıcı buluyor. Bu durum, sektörümüzün geleceği ve katma değerli üretime yönelmesi açısından örnek alınması gereken çok önemli bir modeldir. Rize çayının değerini ve kalitesini artıracak bu tarz uygulamalar üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.



Azerbaycan'da uygulanan hasat tekniklerinin de oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Başkan Erdoğan, üreticilerin öncelikle çay filizinin en üst kısmındaki genç yaprakları son derece hassas bir şekilde elle topladıklarını ifade ederek "Azerbaycan'daki çay bahçelerinin kurumaması için çok ciddi bir yapay sulama sisteminin kurulduğunu ve düzenli sulama yapıldığını gördük. Ayrıca sıcak iklim nedeniyle çay bahçelerinde böceklenme yaşandığından, belirli periyotlarla kimyasal ilaçlama yapılmak zorunda kalınıyor.

Bu durum, ülkemizin sahip olduğu eşsiz mikroklimanın değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Bizim coğrafyamızda kış aylarında çaylıkların üzerine kar yağması, doğal bir koruma sağlayarak böceklenmeyi tamamen engelliyor. Bu sayede Türk çayı üretilirken hiçbir şekilde zirai ilaç kullanılmıyor. İnanıyorum ki çay sektörümüzdeki yapısal sorunları hızla çözüme kavuşturabilirsek, tamamen doğal yöntemlerle ürettiğimiz kaliteli Türk çayını dünya pazarlarında hak ettiği yüksek değerle satabiliriz" şeklinde konuştu.