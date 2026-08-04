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Kaynak: AA

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda bir araya gelen sektör temsilcileri, coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kilogram satış fiyatını 1900 lira olarak kararlaştırdı.

KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı meraları sayesinde kendine özgü aroma ve kaliteye sahip olan Ardahan çiçek balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş ürünler arasında yer alıyor. Ürün, belirlenen kriterlere uygun şekilde üretilip denetlenerek tüketiciye sunuluyor.

“PİYASA KOŞULLARI DİKKATE ALINDI”

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, fiyat belirlenirken komşu illerdeki piyasa şartlarının da göz önünde bulundurulduğunu belirterek, alınan kararın Ardahan arıcılığı için hayırlı olmasını diledi.

35 BİN KOVAN, 650’DEN FAZLA ÜRETİCİ

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise belirlenen fiyatın üreticilere duyurulacağını ifade etti. Evliyaoğlu, kentte yaklaşık 35 bin kovan ve 650’yi aşkın arıcının faaliyet gösterdiğini kaydetti.