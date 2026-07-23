İzmir’in Torbalı ilçesinde yetiştirilen domatesler, hasadın ardından kurutulmak üzere tarlalara serildi. Kavurucu güneş altında adeta kırmızı bir örtü oluşturan domatesler, işlenerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Kilosu 170 TL’den satılıyor: Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İzmir Torbalı’da kurutmalık ürün güneşe serilirken, kilosu 170 lirayı bulan ürün 100’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.Kaynak: AA
TARLALARDA YOĞUN MESAİ
Torbalı Ovası’nda nisan ayında ekimi yapılan domatesler, temmuz ayıyla birlikte hasat edilmeye başlandı. Kamyonlarla tarlalara taşınan ürünler, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından tek tek kesilerek beyaz örtüler üzerine diziliyor.
Domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü ya da tuzlu şekilde hazırlanarak yaklaşık 7 gün boyunca güneş altında kurutuluyor.
50 BİN DÖNÜMDE ÜRETİM
Bölgede yaklaşık 50 bin dönümlük arazide üretim yapılırken, süreçte yaklaşık bin işçi görev alıyor. Kurutulan domatesler daha sonra ilçedeki fabrikalara gönderilerek işleniyor ve ihracata hazır hale getiriliyor.
100’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
İşlenen kuru domatesler, başta İtalya olmak üzere Amerika, Hollanda ve Brezilya gibi birçok ülkeye gönderiliyor. Ürünün kilogram fiyatı ortalama 170 TL seviyesinde bulunurken, dünya genelinde 100’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor.
İTALYANLAR ÖZELLİKLE TERCİH EDİYOR
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, coğrafi işaretli “Torbalı kuru domatesi”nin uluslararası pazarda önemli bir yer edindiğini belirtti. Özellikle İtalyanların bu ürünü pizzalarda yoğun şekilde kullandığını vurgulayan Olgun, “Pizzaya lezzetini veren bizim domatesimiz” dedi.
REKOLTEDE ARTIŞ YAŞANDI
Bu yıl üretimde artış olduğunu belirten Olgun, kurutmalık domatesin payının giderek yükseldiğini ifade etti. Ürünün yalnızca salçaya gitmesi durumunda fiyatın düştüğünü, kurutma seçeneğiyle ise katma değerin arttığını söyledi.
HASAT YAKLAŞIK YÜZDE 15 ARTTI
Üretici Kemal Saygıner ise bu yıl hasatta yaklaşık yüzde 15’lik artış yaşandığını belirtti. Her sabah erken saatlerde başlayan hasat sürecinde yaklaşık 16 kamyon ve 320 kişilik ekip görev alıyor.
600 TON KURU DOMATES HEDEFİ
Bu sezon 9-10 bin ton yaş domates işlenerek yaklaşık 600 ton kuru domates elde edilmesi hedefleniyor. Hasadın ağustos sonu ve eylül başına kadar devam etmesi bekleniyor.
Torbalı’da üretilen kuru domatesler, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin tarımsal ihracatında önemli bir yer tutuyor.