Türkiye'nin en verimli tarım bölgeleri arasında gösterilen Hatay'daki Amik Ovası'nda domates hasadı başladı. Aylar süren emeğin ardından tarlalara giren işçiler, gün doğmadan mesaiye başlayarak kavurucu sıcaklara rağmen yoğun tempoda çalışıyor.
Kilosu 13-15 TL’den satılıyor: Günlük 1100 lira gelir getiriyor... Domates hasadı başladı
35 dereceyi aşan sıcaklık, sabah 05.00'te başlayan mesai ve günlük 1100 TL yevmiye... Hatay'ın Amik Ovası'nda domates hasadı başladı. Üreticiler verimden memnun olsa da fiyatların diğer ürünlerin gerisinde kalmasından yakınıyor. İşte tarlalardan dikkat çeken görüntüler ve hasadın perde arkası...Kaynak: Haber Merkezi
Salçalık ve sofralık olarak yetiştirilen domatesler, hasadın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki pazarlara gönderiliyor. Sabah saat 05.00'te servis araçlarıyla tarlalara ulaşan işçiler, yaklaşık 8 saat boyunca 35 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışıyor. Saat 14.00'e kadar süren mesainin karşılığında ise günlük 1100 TL yevmiye alıyorlar.
"İŞÇİ BULMAK HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR"
Hasat döneminde en büyük sorunlardan birinin iş gücü olduğunu belirten işçibaşı Mehmet İşçimen, ovada çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını söyledi. Ücretlerin çalışanlar açısından yeterli görülmediğini ifade eden İşçimen, üreticilerin de artan maliyetlerle mücadele ettiğini belirterek, "İşçilerin beklentileri haklı ancak çiftçinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar da göz ardı edilmemeli. Üretimin devam edebilmesi için her iki tarafın da desteklenmesi gerekiyor" dedi.
ÜRÜN KALİTELİ, ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİL
Amik Ovası'nda üretim yapan çiftçilerden Abdurrahman Alver ise bu sezon ürün kalitesinin yüksek olduğunu ancak satış fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.
Alver, "Hem sofralık hem de salçalık domates üretimi yapıyoruz.
Hasat ay sonuna kadar devam edecek. Ürünler, sebze hali ve şehir dışından gelen tüccarların taleplerine göre toplanıyor. Verim oldukça iyi, kalite de yüksek. Ancak domates fiyatları patates, soğan ve kavuna kıyasla daha düşük seviyede. Şu an kilogram fiyatı 13 ile 15 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
Temmuz sıcağında büyük emekle toplanan Amik Ovası domatesleri, üreticinin fiyat beklentisini tam olarak karşılamasa da Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaşmak için yola çıkmaya devam ediyor.