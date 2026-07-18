Kilosu 13-15 TL’den satılıyor: Günlük 1100 lira gelir getiriyor... Domates hasadı başladı

"İŞÇİ BULMAK HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR"

Hasat döneminde en büyük sorunlardan birinin iş gücü olduğunu belirten işçibaşı Mehmet İşçimen, ovada çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını söyledi. Ücretlerin çalışanlar açısından yeterli görülmediğini ifade eden İşçimen, üreticilerin de artan maliyetlerle mücadele ettiğini belirterek, "İşçilerin beklentileri haklı ancak çiftçinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar da göz ardı edilmemeli. Üretimin devam edebilmesi için her iki tarafın da desteklenmesi gerekiyor" dedi.