Eskişehir’de 1958 yılından bu yana süren baba mesleğini devam ettiren 32 yaşındaki dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, Türkiye'de örneği olmayan yenilikçi bir tat geliştirdi.
Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor
Eskişehir’de 4. kuşak dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, çağla, yeşil erik ve kuzukulağı ile hazırlayıp üzerine tuz serperek sunduğu dondurmayla Türkiye'de bir ilke imza attı. Yoğun ilgi gören tuzlu dondurmanın topu 70 TL, kilosu ise 1.000 TL'den satılıyor.Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çağla, yeşil erik ve kuzukulağından imal edilen ve Odunpazarı Sümer Mahallesi Maral Sokak’taki dükkânda müşterilere sunulan dondurma, servis aşamasında üzerine tuz eklenmesiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.
Sıra dışı ürünün tek topu 70 TL, kilogram fiyatı ise 1.000 TL olarak belirlendi.
Sezona ilk olarak çağla ve kuzukulağı karışımıyla giriş yaptıklarını aktaran Şengöz, çağla döneminin kapanmasıyla beraber üretime yeşil erik ve kuzukulağı ile devam ettiklerini ifade etti.
Servis sırasında dondurmanın üzerine tuz serptiklerini belirten usta işletmeci şunları söyledi:
"Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık.”
“Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu."
Bu özel tarifin özellikle gençlerin dikkatini çektiğini belirten Şengöz, yeşil erik temin etmek zorlaşsa da stoklu çalıştıkları için üretimi sürdürdüklerini vurguladı. Talep yoğunluğuna değinen dondurmacı şu ifadeleri kullandı:
"Topu 70 lira, kilosu bin lira. Çok tercih ediliyor. Bu sene en çok talep sade ve çikolatalı dondurma, erik onlarla yarışma kıvamına geldi.”
“Külahta tercih ediyoruz, üstüne tuz ile servis ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu deneyim, büyük farklılık oluşturdu."