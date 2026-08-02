Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor

Servis sırasında dondurmanın üzerine tuz serptiklerini belirten usta işletmeci şunları söyledi:

"Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık.”