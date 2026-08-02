Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor

Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor

Eskişehir’de 4. kuşak dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, çağla, yeşil erik ve kuzukulağı ile hazırlayıp üzerine tuz serperek sunduğu dondurmayla Türkiye'de bir ilke imza attı. Yoğun ilgi gören tuzlu dondurmanın topu 70 TL, kilosu ise 1.000 TL'den satılıyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 1

Eskişehir’de 1958 yılından bu yana süren baba mesleğini devam ettiren 32 yaşındaki dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, Türkiye'de örneği olmayan yenilikçi bir tat geliştirdi.

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 2

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çağla, yeşil erik ve kuzukulağından imal edilen ve Odunpazarı Sümer Mahallesi Maral Sokak’taki dükkânda müşterilere sunulan dondurma, servis aşamasında üzerine tuz eklenmesiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 3

Sıra dışı ürünün tek topu 70 TL, kilogram fiyatı ise 1.000 TL olarak belirlendi.

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 4

Sezona ilk olarak çağla ve kuzukulağı karışımıyla giriş yaptıklarını aktaran Şengöz, çağla döneminin kapanmasıyla beraber üretime yeşil erik ve kuzukulağı ile devam ettiklerini ifade etti.

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 5

Servis sırasında dondurmanın üzerine tuz serptiklerini belirten usta işletmeci şunları söyledi:

"Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık.”

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 6

“Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu."

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 7

Bu özel tarifin özellikle gençlerin dikkatini çektiğini belirten Şengöz, yeşil erik temin etmek zorlaşsa da stoklu çalıştıkları için üretimi sürdürdüklerini vurguladı. Talep yoğunluğuna değinen dondurmacı şu ifadeleri kullandı:

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 8

"Topu 70 lira, kilosu bin lira. Çok tercih ediliyor. Bu sene en çok talep sade ve çikolatalı dondurma, erik onlarla yarışma kıvamına geldi.”

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Kilosu 1000 lira: Sıra dışı lezzet yok satıyor - Resim: 9

“Külahta tercih ediyoruz, üstüne tuz ile servis ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu deneyim, büyük farklılık oluşturdu."

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