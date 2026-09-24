Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde yetiştirilen bir ürün, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı buluyor. Mahallede her yıl yaklaşık 1 milyon adet dikim gerçekleştirilirken, hasat edilen ürünler tırlarla farklı şehirlere gönderiliyor.
Kilosu 100 TL'den yok satıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yetiştirilen ve bölgede adeta marka haline gelen ürün, hasat döneminde yoğun ilgi görüyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon adet yetiştirilen ürün, tırlara yüklenerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Karadeniz'e, Bursa'dan Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor.Kaynak: İHA
Bölgede uzun süredir üretimi yapılan ürün, özellikle ince yapısı nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Hasat döneminde farklı illerden gelen alıcılar, ürünleri tırlarla toplu olarak satın alarak Türkiye'nin çeşitli noktalarına ulaştırıyor.
AĞIRLIĞI 45 KİLOGRAMA KADAR ÇIKIYOR
Söğütlü Mahallesi'nde yetiştirilen ürünlerin çapı 35 ile 45 santimetre arasında değişiyor. Ağırlıkları ise 15 kilogramdan başlayarak 45 kilograma kadar çıkabiliyor.
Boyutlarına göre ürünler 100 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Erzurum'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgeye sevkiyat gerçekleştiriliyor.
BİR TIRA YAKLAŞIK 2 BİN TANE YÜKLENİYOR
Üretici Murtaza Kaya, ürünlerini başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini belirterek şunları söyledi:
“Bursa'ya gönderiyoruz lahanalarımızı. Bu tıra yaklaşık 2 bin tane lahana yükleyip Bursa'ya sevk edilecek. Köyümüzde 1 milyona yakın lahana yetiştirmekteyiz. Köyümüzün lahanası Türkiye'nin belirli bölgelerine böyle gidiyor. Büyük bir kısmını, Türkiye'nin lahanasını biz yetiştiriyoruz.”
Kaya, ürünlerin temiz suyla yetiştirildiğini belirterek, özellikle dolma ve salata yapımında tercih edildiğini söyledi. Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarına ürün gönderdiklerini ifade etti.
MERAK EDİLEN ÜRÜN SÖĞÜTLÜ LAHANASI
Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilen ürünün Söğütlü lahanası olduğu belirtildi. İnce yapraklarıyla öne çıkan lahana; dolma, turşu, salata ve farklı yemeklerde kullanılıyor.
Mahallede hasat edilen lahanalar tırlara yüklenerek Türkiye'nin çeşitli illerine sevk ediliyor. Farklı şehirlerden gelen alıcıların da Söğütlü lahanasına yoğun ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
“GEÇEN SENE 3-4 TIR GÖTÜRDÜK”
Bursa'dan Erzurum'a Söğütlü lahanası almaya gelen Efrail Şen, geçen yıl da bölgeden ürün aldıklarını belirterek şunları söyledi:
“Söğütlü köyünden lahana aldık. Geçen sene de almıştık, 3-4 tır götürdük, sattık. Allah bereket versin. Şu anda da geldik, yine alıyoruz. Maşallah, sübhanallah. Hiçbir yerde şu anda lahana yok ama Söğütlü köyünde var.”
“BURSA'NIN HER TARAFINDAN GELİP ALIYORLAR”
Söğütlü lahanasının özellikle ince yapısıyla öne çıktığını söyleyen Şen, Bursa'da ürüne yoğun talep olduğunu ifade etti:
“Söğütlü köyünün lahanası dolması 10 numara bir lahanası vardır. Mesela lahanayı ete sarsan, içinde eti görürsün. O kadar kabuğu ince bir lahana. Söğütlü lahanası Türkiye'de hemen hemen 1 numara.”
Şen, Söğütlü lahanasını Bursa'ya götürdüklerinde kentin farklı noktalarından insanların ürünü almak için geldiğini belirterek, lahananın dolma, salata ve turşu başta olmak üzere farklı şekillerde tüketildiğini söyledi.