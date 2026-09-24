Kilosu 100 TL'den yok satıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

BİR TIRA YAKLAŞIK 2 BİN TANE YÜKLENİYOR

Üretici Murtaza Kaya, ürünlerini başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bursa'ya gönderiyoruz lahanalarımızı. Bu tıra yaklaşık 2 bin tane lahana yükleyip Bursa'ya sevk edilecek. Köyümüzde 1 milyona yakın lahana yetiştirmekteyiz. Köyümüzün lahanası Türkiye'nin belirli bölgelerine böyle gidiyor. Büyük bir kısmını, Türkiye'nin lahanasını biz yetiştiriyoruz.”

Kaya, ürünlerin temiz suyla yetiştirildiğini belirterek, özellikle dolma ve salata yapımında tercih edildiğini söyledi. Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarına ürün gönderdiklerini ifade etti.