Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, şiddetli yağış ve dolu yağışına rağmen kilometrelerce ters yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, trafiği birbirine kattı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya-Isparta karayolu üzerinde yer alan Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi Çubukbeli mevkiinde, trafik güvenliğini hiçe sayan bir olay yaşandı. Bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına ve kısıtlı görüş mesafesine aldırış etmeyen plakası belirsiz Fiat Tofaş marka bir araç, ters yöne girerek kilometrelerce ilerledi.

Kendi şeridinde seyreden sürücüler, karşılarından hızla gelen otomobili görünce büyük panik yaşadı. Hem şiddetli yağış hem de dolunun yolu kayganlaştırdığı bölgede, ters yönde giden sürücü adeta ölüme davetiye çıkardı.

Trafik magandasının tehlikeli seyri, çevredeki diğer araçların kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, normal yolunda giden bir sürücünün, üzerine doğru gelen Tofaş ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda manevra yaparak kurtulduğu görülüyor.

Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücüyle ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.