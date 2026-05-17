Kilometrelerce araç kuyrukları oluyor: Siverek'te açan o çiçekler bölge turizmini canlandırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mayıs ayıyla birlikte açan gelincik tarlaları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Siverek-Diyarbakır karayolu çevresindeki onlarca dönümlük araziler kırmızı gelinciklerle adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte açan gelincikler, ilçe merkezinden ve çevre illerden gelen binlerce vatandaşı bölgeye çekiyor. Özellikle karayolu kenarında bulunan tarlalar, ziyaretçilerin fotoğraf ve video çekmek için uğrak noktası haline geldi.

Gelincik tarlalarını görmek isteyen vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek doğal stüdyo görünümüne kavuşan arazilerde vakit geçiriyor. Bölgede zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ziyaretçiler doğanın sunduğu eşsiz manzarayı cep telefonu ve kameralarıyla kayıt altına alıyor.

Ailesi ve torunlarıyla gelincik tarlasını ziyaret eden Mehmet Sığa, daha önceki yıllarda da bölgede böyle gelincikler açtığını ama bu kadar yoğun ve çok olmadığını belirtti.

Eşi ve kızıyla gelincik tarlasını ziyaret eden Bilal Kutlu, "Baharın gelmesiyle birlikte, tarlalarda açan gelincikleri eşim ve kızımla birlikte güzel bir gün geçirmek için geldik, ortam harika" dedi.

Vatandaşlar, Siverek'te oluşan bu doğal güzelliğin bölge turizmine katkı sunduğunu belirtirken, gelinciklerin korunması konusunda da duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
