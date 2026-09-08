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Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile yaptığı evlilikle tanınan Tançalan, eşine hediye ettiği kilo bazındaki altınları ve düğün törenine katılan emniyet mensuplarıyla diyaloğunu içeren görüntüleri internet ortamında paylaşmıştı. Bu paylaşımların ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca soruşturma başlattı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan

hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Tançalan’a ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıldığı bildirildi. Tançalan hakkında, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurumlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem başlatıldı.

SABAHA KARŞI GÖZALTINA ALINDI

Halk Tv'de yer alan habere göre, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Tançalan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLARA İNCELEME

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın sosyal medyada yayılan görüntüleri de incelemeye alındı. Tançalan’ın düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınların kaynağının araştırılması için mali inceleme başlatıldı.



Adli makamların, altınlar ve inceleme kapsamındaki diğer mal varlığı unsurlarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan, Van’da düzenlenen düğünle evlenmişti.

Gece boyunca farklı kıyafetler giyen Öz’e takılan çok sayıdaki altın sosyal medyada gündem olmuştu. Öz’ün boynunda, belinde, bileklerinde ve parmaklarında görülen takılar dikkat çekmişti.

Çiftin nişan törenindeki uzun takı merasimi ve takıldığı belirtilen kilolarca altın da daha önce sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tançalan, düğününü yaptığı mekanın önüne gelen polislerle konuştuğu anları da video kaydına alıp servis etmişti.