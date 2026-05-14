Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün hasadı öncesinde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan asma yaprağı sezonu başladı.
Kilogramı 80 lira: Asma yaprağı üreticinin yüzünü güldürdü
Manisa Alaşehir’de Sultaniye üzüm hasadı öncesi asma yaprağı sezonu başladı. Yeşil altın olarak bilinen asma yaprağının kilogramı 80 TL’den alıcı bulan üreticiler, yaprak satışıyla bağ masraflarını karşılıyor.
Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, topladıkları yaprakları satarak günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Sezonun ilk günlerinde kilogramı 120 TL'den alıcı bulan asma yaprağı, şu günlerde 80 TL'den işlem görüyor.
Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Alaşehir'de üzüm hasadı başlamadan önce asma yaprağı hem taze hem de salamura olarak tüketiliyor. Üreticiler, sezon boyunca topladıkları yapraklardan elde ettikleri gelirle bağ masraflarını ve günlük giderlerini karşıladıklarını söyledi.
Sabah erken saatlerde bağlara giren çiftçiler, taze yaprakları tek tek toplayarak alım merkezlerine teslim ediyor. Kelter ve bez çuvallara doldurulan yapraklar kasalara yerleştirilerek tüccarlara veriliyor. Üreticiler, kendi aralarında 'yaprakbank' olarak adlandırdıkları alıcılardan ödemelerini peşin alarak hasat dönemine kadar düzenli gelir elde ediyor.
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ise Alaşehir asma yaprağının coğrafi işaret süreci hakkında bilgi vererek, "Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından hazırlanan proje ile çalışmalar başladı.
Alaşehir asma yaprağı 17 Eylül 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. İlçemizin ilk coğrafi işaretli ürünü olan Alaşehir asma yaprağının ekonomik değeri her geçen yıl artmaktadır. Coğrafi işaret, taklit ürünlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
Alaşehir asma yaprağının ihracatta da önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Seyhan, " Asma yaprağımız iç piyasada bol miktarda tüketildiği gibi geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kilogram civarında ihracat yapıldı.
Yaprak toplanması ile çiftçimizin eline erken dönemde bir miktar para geçmesi ekonomiye de katkı sağlamaktadır ve Alaşehir çiftçisinin daha ön planda olmasını sağlamaktadır. Orta Doğu'da Dubai'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Amerika'dan Ukrayna'ya kadar ürünlerimiz ihraç edilmektedir" dedi.
Belenyaka Mahallesi'nde asma yaprağı alımı yapan Kadriye Kösebaş Evren, sezonun başladığını belirtip, "Kendi bölgemizde Sultaniye asma yaprağını 80 TL'den alıyoruz. Şu anda yaprak fiyatları iyi. Üreticiler hem bağ bakımını yapıyor hem de yaprak sayesinde günlük kazanç sağlıyor. 2026 yaprak sezonumuz güzel başladı.
İnsanlar yaprağı burada dört gözle bekliyorlar çünkü hasat öncesi bütün ihtiyaçlarını yaprakla karşılıyorlar. İlacını, gübresini, mazotunu yaprak parasıyla alıyorlar.
İnsanlar için güzel bir gelir kapısı. Alaşehir asma yaprağı dünyaca ünlü, yaprağın girmediği bir mutfak yok. Çeşitli ülkelere de gidiyor. Bizim yapraklar yeşil pazar yaprağı olarak alınıyor, yeşil olarak satılıyor" diye konuştu.