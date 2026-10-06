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Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, bünyesindeki 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç olmak üzere toplam 675 baş reforme küçükbaş hayvanı satışa çıkaracağını duyurdu.

SATIŞ CANLI AĞIRLIK ÜZERİNDEN AÇIK ARTIRMAYLA YAPILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre satışlar, canlı ağırlık üzerinden ve partiler halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhalede muhammen fiyat kilogram başına 270 TL olarak belirlendi.

İhale kapsamında partilerin muhammen tutarları 540 bin TL ile 3 milyon 780 bin TL arasında, geçici teminat bedelleri ise 27 bin TL ile 189 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

İHALE TARİHİ VE ŞARTLARI

Söz konusu ihale, 19 Ekim Pazartesi günü saat 14.30’da Altınova Tarım İşletmesi’nin merkezinde yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması veya teklif edilen fiyatların işletme tarafından uygun görülmemesi durumunda satış, pazarlık usulüyle tamamlanacak.

İhaleye ilişkin şartname ve detaylı dokümanlar, TİGEM’in resmi internet sitesi olan [https://www.tigem.gov.tr](https://www.tigem.gov.tr) adresinden veya işletme merkezinden incelenebilecek.