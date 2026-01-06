Kilo vermeye başlamadan önce bilmen gereken 5 önemli nokta

SADECE DİYET DEĞİL, YAŞAM TARZI ÖNEMLİDİR

Kilo vermek yalnızca ne yediğinle değil; ne kadar hareket ettiğin, ne kadar uyuduğun ve stresle nasıl başa çıktığınla da ilgilidir. Küçük ama düzenli değişiklikler büyük fark yaratabilir.