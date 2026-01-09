Dünya genelinde "mucize ilaç" olarak lanse edilen ve obezite tedavisinde devrim yarattığı iddia edilen GLP-1 reseptör agonistleri (zayıflama iğneleri), uzun vadeli sonuçlarıyla tıp dünyasında tartışma konusu oldu.

Yapılan son araştırmalar, ilacın vücuda enjekte edilmesi bırakıldığı an, metabolizmanın hızla eski formuna döndüğünü ve kaybedilen yağ kütlesinin kısa sürede geri kazanıldığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER KALICILIĞI SORGULATIYOR

Diabetes, Obesity and Metabolism dergisinde yayımlanan kapsamlı bir klinik araştırma, bu süreci çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

Araştırma kapsamında bir yıl boyunca haftalık dozlarla zayıflayan katılımcılar, ilacı kestikten sonraki bir yıl içinde kaybettikleri ağırlığın yaklaşık üçte ikisini geri aldı. Veriler, iki yıllık sürecin sonunda çoğu hastanın başlangıç kilosuna tam dönüş yaptığını gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mayo Clinic Endokrinoloji Uzmanı Dr. Meera Shah, biyolojik mekanizmanın çalışma prensibine dikkat çekti.

Shah, "Bu ilaçlar iştahı bastırarak beyne tokluk sinyali gönderiyor. Ancak tedavi kesildiğinde vücut, genetik olarak kodlanmış olan eski kilosuna dönmek için savunma mekanizmalarını devreye sokuyor. İlaçsız bir süreçte metabolizma hızı yavaşlarken, açlık hissi eskisinden daha şiddetli bir şekilde geri dönüyor" şeklinde durumu özetledi.

Harvard Tıp Fakültesi metabolizma araştırmacısı Dr. Louis Aronne ise obezitenin kronik bir hastalık olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse yüksek tansiyon ilacını tansiyonu düştüğünde bırakmıyor. Zayıflama iğneleri de benzer bir mantığa sahip. İlaç bırakıldığında biyolojik sistem eski dengesine rücu ediyor. Bu durum, hastaların ömür boyu bu takviyelere mahkûm kalabileceği anlamına geliyor."

METABOLİK HAFIZA SORUNU

Araştırmalar, iğne yardımıyla verilen kiloların sadece yağdan değil, kas kütlesinden de gittiğini gösterdi.

Tedavi sonrası geri alınan kilonun ise genellikle sadece yağ dokusu olarak vücuda yerleşmesi, "metabolik yavaşlama" riskini artırdı.

Uzmanlar, kalıcı bir çözüm için yaşam tarzı değişikliği olmadan kullanılan ilaçların, sadece geçici bir illüzyon sunduğunu belirtti.