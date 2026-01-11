Kilo verme ilaçlarıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. The BMJ'de yayınlanan makaledeki çalışmalar bu ilaçları kullananların kısa süre içinde eski kilolarını yeniden aldıklarını ortaya koydu.

Profesör Doktor Kubilay Karşıdağ konuyla ilgili X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kilo verme ilaçları bırakıldıktan 1.7 yıl sonra eski kiloya geri dönülüyor. Ozempic ve Monjeroda bu süre daha kısa. HbA1c, açlık glukozu, lipidler ve tansiyondaki iyileşmeler 1.4 yıl sonra kayboluyor

Bu çalışma birincil önlemenin önemini pekiştirmektedir" dedi.