Berlin’in sokaklarından İstanbul’un kalbine uzanan etkileyici hikâyesiyle tanınan Killa Hakan, bu projeyle birlikte hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, filmin tanıtım çalışmaları için Almanya’dan İstanbul’a geldi.

BİYOGRAFİ FİLMİ İÇİN ANLAŞMAYI İMZALADI

Tarihi Atlas Sineması’nda yapımcı Emre Oskay ile bir araya gelen Killa Hakan, Türkiye’de bir ilke imza atacak bu biyografi filmi için anlaşmayı imzaladı.

FİLİMDE KENDİSİ ROL ALACAK

Filmin en çarpıcı yönlerinden biri ise sanatçının kendisini bizzat canlandıracak olması. Yapımcı tarafından yapılan açıklamaya göre, Killa Hakan’ın gençlik dönemini ise izleyiciyi şaşırtacak bir isim canlandıracak.

AVRUPADA’DA VİZYONA GİRMESİ PLANLANIYOR

Çekim hazırlıkları devam eden yapımın, 2027’nin ilk aylarında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da vizyona girmesi planlanıyor.

“KÖKLERİMİ HİÇ UNUTMADIM”

İmza töreninde duygularını paylaşan Killa Hakan, göçmenlik deneyimi ve aidiyet hissine değinerek şunları söyledi:

“Almanya’da bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğdum ama köklerimi hiç unutmadım. Yıllar geçti, ama içimde hep bir gün dönme isteği vardı. Hayat bizi bu noktaya getirdi. Yaşadıklarımızın bilinmesini istiyorum. Bu film benim için çok özel, belki de hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri.”