Kaynak: İHA

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi 12. Mutlu Sokak üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. Alan içerisinde bulunan 16 BZM plakalı otomobilin içindeki kadının bağırdığını gören çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"SAĞLIĞIM İYİ" DİYEREK EKİPLERİ UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kendini aracın içine kilitleyen öfkeli kadını dışarı çıkarmak için uzun süre dil döktü. Ekiplerin tüm ikna çabalarına direnen ve araçtan inmeyen kadın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek görevlilerin bölgeden uzaklaşmasını istedi. Ekiplere ve çevredekilere zor anlar yaşatan o sıra dışı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.