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Kaynak: İHA

Kilis'e bağlı Merkez ilçesinin Hicipoğlu köyü sınırlarındaki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sebebiyle yangın meydana geldi.

İhbarın alınmasının hemen ardından Kilis Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin sergilediği koordineli ve seri müdahale sayesinde örtü yangını daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Toplamda 0,3 hektarlık sahayı etkileyen olayda herhangi bir ağacın hasar görmediği belirtildi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bölgede, ekiplerin soğutma işlemlerine devam ettiği aktarıldı.