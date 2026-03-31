Kilis’te uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 516 adet sentetik hap, 45 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 pompalı tüfek bulundu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.