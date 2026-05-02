Kilis’te meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kilis merkeze bağlı Beşenli Köyünde yaşandı. İddiaya göre Hamit Özcan’ın kullandığı traktör, tarlada sürüm yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan 64 yaşındaki sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Özcan’ın cenazesi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.