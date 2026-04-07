Kilis’te deprem sonrası başlatılan restorasyon ve ihya çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte kültür ve turizm alanında toplam 412,1 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Yüzlerce yapıya verilen destekle şehrin toparlanma sürecinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

YÜZLERCE YAPIYA DESTEK SAĞLANDI

Kilis Valiliğinde düzenlenen toplantıda kentin ihtiyaçları ve projeleri ele alındı. Bakan Ersoy, Kilis’te 534 taşınmaz kültür varlığı ve 68 sit alanı bulunduğunu ifade etti.

Son 23 yılda restorasyon, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları için 61 milyon lira kaynak sağlandığını aktardı.

Deprem sonrası süreçte ise 143’ü proje, 54’ü uygulama olmak üzere toplam 197 yapıya destek verilmesi kararlaştırıldı. Şu ana kadar 158 yapı için 238,6 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

TARİHİ CAMİLER YENİDEN İBADETE AÇILDI

Restorasyonu tamamlanan Tabakhane, Karakadı ve Merkez Hacı Derviş camileri yeniden ibadete açıldı.

Bakan Ersoy, çalışmaların bilim kurulları denetiminde tamamlandığını ve eserlerin yeniden cemaatine kavuştuğunu söyledi.

Depremden etkilenen 24 vakıf kültür varlığından 12’sinin restorasyonu tamamlanırken, kalan eserlerin de mayıs ve haziran aylarında hizmete açılması planlanıyor.

ARKEOLOJİ VE MÜZELERE YATIRIM

Kentteki arkeolojik çalışmalar da sürüyor. Oylum Höyük kazısına 2025 yılı için 1 milyon 267 bin lira ödenek ayrıldığı açıklandı.

Alanın Geleceğe Miras projesine dahil edilmesiyle ek kaynaklar sağlandığı belirtildi.

Ayrıca Ravanda Kalesi ile Kilis Alaeddin Yavaşça Müzesi’nde deprem sonrası başlatılan onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı ifade edildi.

KAÇAK KAZILARA SIKI TAKİP

Kültür varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı içinde 14 kaçak kazı ve 10 kaçakçılık olayı tespit edildi.

Bu olaylarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bakan Ersoy, kültürel mirasa zarar veren girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

KİLİS KÜLTÜRLE AYAĞA KALKIYOR

Program kapsamında kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Ersoy, tarihi camilerin açılışına katıldı, müze ve kazı alanlarında incelemelerde bulundu.

Yapılan yatırımlar ve tanıtım faaliyetleriyle Kilis’in kültür ve turizm alanında yeniden güç kazanmasının hedeflendiği ifade edildi.