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Kaynak: İHA

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve örgüt adına suç işlemek suçundan belirlenen şahıslara yönelik 26 Haziran'da operasyon düzenlendi.

16 adrese eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında farklı tarihlerde şüphelilerle birlikte 6 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.