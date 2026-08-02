Kaynak: İHA

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kilis’te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kavurucu sıcaklar sebebiyle vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise kentteki çeşmelerde ellerini, yüzlerini ve başlarını yıkayarak serinliyor.

Öğle saatlerinde işlek meydan ve caddelerdeki hareketlilik belirgin şekilde azalırken dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar sıcak havadan korunmak için gölge alanlara yöneliyor.

Çeşme başında serinleyen gençlerden Hamza Tayyar, sıcak havanın bunaltıcı olduğunu ifade ederek, "Hem başımı yıkadım hem de meyan şerbeti içtim. Çok güzel oldu. Hava 41 dereceydi, sanki 0 dereceye düştü. Buz gibi oldum. Kafamı yıkayınca hem kafam hem de ben serinledim" dedi.