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Kaynak: İHA

Kaza, Elbeyli ilçesindeki Alahan Köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ö.D. (22) idaresindeki 27 ARC 93 plakalı otomobil ile İbrahim Demir'in (60) kullandığı 79 ABD 181 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İbrahim Demir, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü Ö.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.