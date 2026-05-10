Edinilen bilgiye göre, Kilis merkeze bağlı Karaçavuş Köyü’nde ikamet eden M.B., 26 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirirken, Musabeyli ilçesine bağlı Tahtalıkaradut Köyü’nde yaşayan H.G. ise 64 küçükbaş hayvanının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya gitti.

İhbar üzerine harekete geçen Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçavuş ve Tahtalıkaradut köylerinin kırsal alanlarında arama ve inceleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp olan toplam 90 küçükbaş hayvan bulunarak sahiplerine verdi.

Yetkililer, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların alın teri ve geçim kaynağı olan hayvanlarına sahip çıkmaları, kaybolma ve hırsızlık olaylarına karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.