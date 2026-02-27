Kilis'te bugün öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. idaresindeki 79 ABS 239 plakalı hafriyat kamyonu ile H.G. yönetimindeki 79 DY 037 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücülerden H.G. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı H.G., Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan kamyonların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin kazayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.