Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Helvacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında F.G., otomobilini aralarında husumet bulunan S.E. ile K.E.'nin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.