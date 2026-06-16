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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, dün öğle saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 35’inci kilometresinde yaşandı. M.Y. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, sürücü M.Y. ile araçta bulunan F.Y.’nin yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.