Kilis’te aniden bastıran şiddetli sağanak, şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Öğleden sonra etkisini artıran yağış, kısa sürede günlük rutinleri zorlaştıran bir tabloya dönüştü.

Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları, hem sürücülerin görüş mesafesini düşürdü hem de yayaların ilerlemesini güçleştirdi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, korunmak için çevredeki dükkanlara, pasaj girişlerine ve duraklara sığınmak zorunda kaldı.

Yoğun su birikintileri nedeniyle kentin işlek noktalarında trafik akışı yavaşlarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları için teyakkuzda olduğu belirtiliyor.