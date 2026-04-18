Kilis ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kilolarca kaçak altın ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, altın kaçakçılığına yönelik yürüttükleri titiz takip sonucunda düğmeye bastı. Kilis merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Kilis ve Gaziantep’te önceden belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN ALTIN MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

Güvenlik güçlerinin adreslerde yaptığı detaylı aramalarda, piyasa değeri oldukça yüksek olan ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 kilo 729 gram altın ele geçirildi. Kaçak altınlara adli makamlarca el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ: 4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında karar verildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden:

4 kişi, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgede kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.