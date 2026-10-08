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Kaynak: AA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmaları Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı oldukları saptanan şahıslara yönelik Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da eş zamanlı baskınlar icra edildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bu baskınlarda toplam iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve tahkikat süreçleri Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hâkim karşısına çıkarılan zanlılardan Y.E.H. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, soruşturmadaki diğer şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.