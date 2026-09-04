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Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 600 bin yavru balık, özel oksijenli taşıma tankerleriyle Kilis sınırlarına nakledildi.

İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ile su ürünleri mühendislerinin denetiminde yürütülen operasyonla, yeni balık nesilleri kentin sorumluluk sahasında bulunan göletlere salındı. Gerçekleştirilen bu faaliyetle, bölgedeki su kaynaklarının biyoçeşitliliğinin desteklenmesi ve su ürünleri potansiyelinin gelecek nesillere sürdürülebilir bir yapıyla aktarılması hedefleniyor.