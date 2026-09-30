Kılık değiştirip şoförleri denetlediler: Halk otobüsü sürücülerine fiziki takip

Antalya'nın Alanya ilçesinde Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, yolculardan gelen şikayetler üzerine tebdili kıyafet giyerek halk otobüslerinde denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 otobüse yolcu gibi binerek şoförleri denetleyen Şimşek, son 2,5 ayda 79 şoföre kooperatif tarafından cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Alanya'da toplu ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yolculardan gelen şikayetlerin azaltılması amacıyla halk otobüslerinde denetimler sürüyor. Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetimi, şikayetleri yerinde incelemek ve şoförlerin davranışlarını gözlemlemek amacıyla tebdili kıyafetle denetim gerçekleştirdi. Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek, tanınmamak için farklı kıyafetler giyerek yaklaşık 20 halk otobüsüne yolcu gibi bindi. Bir duraktan otobüse binen, başka bir durakta inen Şimşek, yolculuk boyunca şoförlerin davranışlarını ve yolcularla iletişimlerini gözlemledi.