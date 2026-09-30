Kılık değiştirip şoförleri denetlediler: Halk otobüsü sürücülerine fiziki takip

"Yolcularımızdan da saygı bekliyoruz"

Otobüslerde yaşanan tartışmalarda yolcuların da şoförlere karşı saygılı davranması gerektiğini belirten Şimşek, araçlarda ses kayıt özelliğine sahip kameraların bulunduğunu hatırlattı. Şimşek, "Yolcularımızdan ricamız, şoförlerimizle iletişim kurarken küfürlü ve hakaret içeren ifadeler kullanmamaları. Otobüslerimizde ses kayıtlı kameralarımız var. Yaşanabilecek olumsuzluklarda avukatlarımız devreye girecek ve gerekli yasal işlemler başlatılacak. Biz şoförlerimizin yaptığı hataları nasıl cezalandırıyorsak yolcularımızın da birbirlerine ve şoförlerimize karşı saygılı olmasını istiyoruz" dedi.

Hedef şikayetleri yüzde 5'e düşürmek

Denetimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirten Şimşek, şikayet oranını daha da azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Şoförlere belirli bir süre tanıdıklarını dile getiren Şimşek, "Şu anda şikayetleri yüzde 20 seviyesine kadar düşürdük. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bunu yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz. Hiç kimse şikayetleri yüzde 100'den sıfıra indirebileceğini söyleyemez. Ancak kurallara uymayan ve yolculara kötü davranan şoförlerle ilgili gerekeni yapacağız. Şoför arkadaşlarımıza da süre verdim. Ya bu olumsuz davranışlar düzelecek ya da gerekli işlemler yapılacak. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.