Kılıçkaya Barajı’nın su tahliye savağına düşen 3 yaban keçisi, bulundukları yerden çıkamadı. Yaban keçilerinin mahsur kaldığını görenler, SUKUT ekiplerine haber verdi.

Kılıçkaya Barajı’nda heyecanlı dakikalar - Resim : 1

Bölgeye gelen ekipler, yaban keçilerini kurtarmak için çalışma başlattı. Yaban keçilerinin kendiliğinden çıkması için su savağının içerisine ağaç dalları uzatıldı.

Kılıçkaya Barajı’nda heyecanlı dakikalar - Resim : 2

Keçilerden biri dallar sayesinde çıktı. Diğer keçiler çıkamayınca bu kez su savağının içerisine halat atıldı. Kalan 2 keçi, bacağından yakalanarak kenara çekildi. Daha sonra 3 keçi, doğal yaşam alanına döndü.

Kılıçkaya Barajı’nda heyecanlı dakikalar - Resim : 3