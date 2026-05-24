Suşehri ilçesinde kış ve bahar aylarında etkili olan kuvvetli yağışlar ile eriyen kar suları, Kelkit Çayı üzerinde yer alan Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) havzasının tamamen dolmasını sağladı. Tam 7 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına erişen barajda, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından güvenliği sağlamak amacıyla kontrollü su tahliye süreci başlatıldı.

DAĞDAN KAYAN ÇIĞ GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTU

Barajın dolusavak kapaklarının açılmasıyla birlikte saniyede tonlarca su, büyük bir tazyikle Kelkit Çayı yatağına doğru akmaya başladı. Kapaklardan hızla salınan suların meydana getirdiği beyaz köpükler, dağdan aşağıya hızla ilerleyen devasa bir kar kütlesini ve çığ manzarasını andırdı.

Tahliye esnasında havaya savrulan su damlacıkları, barajın güney cephesinden vuran güneş ışınlarıyla birleşti. Işığın su damlalarında kırılması neticesinde baraj gövdesinin hemen önünde oluşan renkli gökkuşağı, dron kameraları tarafından anbean kaydedildi.

SÜREÇ TAMAMLANINCA KAPAKLAR KAPATILACAK

Baraj güvenliğini korumak ve Kelkit Çayı yatağındaki su dengesini muhafaza etmek hedefiyle başlatılan deşarj işlemi, uzman ekiplerce titizlikle yürütülüyor. Çay yatağındaki su seviyesi anlık olarak takip edilirken, yeterli miktarda suyun güvenli tahliyesinin tamamlanmasının ardından dolusavak kapakları kademeli olarak yeniden kapatılacak.

Kapakların açıldığı 14 Mayıs tarihinden bu yana, bölgede yaşayan vatandaşlar ve güzergahı kullanan yolcular, bu nadide doğa manzarasını yakından görebilmek için baraj bölgesini yoğun bir şekilde ziyaret etmeye devam ediyor.