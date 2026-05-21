Türkmenler köyü mevkisinde bulunan ve 2021'de kuraklığın etkisiyle mayıs ayında doluluğu yüzde 48,5'e kadar düşen baraj, yağışların etkisiyle yüzde 100 doldu.

SON 7 YILDA EN YÜKSEK DOLULUK ORANINA ULAŞILDI.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri, havzadaki fazla suyun tahliyesi için baraj gövdesinde bulunan dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.

Yetkililer, barajdan kontrollü su tahliyesinin devam etmesi nedeniyle özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı'nın kıyısına yaklaşmamaları uyarısında bulunuyor.

Bazı seralar ve tarım arazilerinin de kısmen sular altında kaldığı bölgede, yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

3 YIL SONRA YENİDEN KAPAKLAR AÇILDI

Toplam 64 kilometrekarelik göl havzasında kurulu, iki türbin bulunan Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde üretime 1990 yılında başlandı.

Saatte yaklaşık 120 megavat elektrik üretilen Kılıçkaya Barajı'nda en son 31 Mayıs 2023'te kapaklar açılmış ve yaklaşık 20 gün açık kalmıştı.

Son 2 yıldır kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Kılıçkaya Barajı'nda bu yıl mayıs ayında doluluk zirveye ulaştı.

AA muhabirinin DSİ 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçkaya Barajı'nda son 7 yılda mayıs ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle: