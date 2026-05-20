Meclis'te 3 hafta önce partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, "mutlak butlan" talepli tartışmalara yönelik, "Saray'da mermer olacağına toprak ol bağrında güller yetişsin" demişti. Özel'in bu sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan bugün videolu mesajla yanıt geldi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, CHP'ye 'Arınma' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun çektiği videoya Özgür Özel’den ilk yanıt geldi.

Özel, Gazete Pencere'ye verdiği röportajda şunları söyledi,

"Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı'na, 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilere meydan okuyorum. Kurultay Seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum."

'YAKIŞTIRMAM, ŞAŞIRIRIM'

Öte yandan Özel, Kılıçdaroğlu'nun ağzından "Ben mahkeme kararıyla geleceğim" diye bir şey duymadığını söyledi ve "Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey'in Saray'dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım” sözlerini sarf etti.