Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultaylarına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, arka planda CHP'nin geleceğini şekillendirecek çok aşamalı bir strateji hazırladığı öğrenildi. Başkent kulislerinde kulaktan kulağa fısıldanan senaryolara göre; CHP’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÖZGÜR ÖZEL'E TELEFON VE KONTROLLÜ GEÇİŞ FORMÜLÜ

YENİÇAĞ'ın ulaştığı ve kulislerden sızan ilk bilgilere göre Kılıçdaroğlu, yargı kararını partiyi kaosa sürüklemek için bir koz olarak kullanmak istemiyor. Aksine, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’i bizzat arayarak "birlikte kontrollü geçiş planı" teklif edeceği iddia ediliyor.



ÇALIŞMALARINA MEVCUT OFİSİNDEN DEVAM EDECEK

Bu hamleyle partinin kurumsal kimliğinin zarar görmesini engellemeyi amaçlayan Kılıçdaroğlu, süreci Özel ile konuşarak yürüterek parti içi büyük bir çatışmanın önüne geçmeyi hedefliyor.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca CHP Genel Merkezi'nde her hangi bir polis müdahalesi ya da direnişe sahne olmamak adına çalışmalarına mevcut ofisinden devam edeceği de diğer bilgiler arasında.

TASFİYE DEĞİL ASKIYA ALMA: İMAMOĞLU İÇİN ARA FORMÜL

Karar öncesinde Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin parti içinde radikal bir "temizlik" yapacağı, başta İBB davası olmak üzere adı hukuki süreçlerle anılan isimleri partiden ihraç edeceği ileri sürülmüştü. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan gelen son iddialar, masada çok daha stratejik bir formülün olduğunu gösteriyor.







Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının, Ekrem İmamoğlu gibi yargılaması devam eden aktörlerin yanı sıra, Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetime zaman zaman çıkışlarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi isimlerin de üyeliklerini askıya alma yoluna gideceği konuşuluyor. Kamuoyuna ise "Hukuki ve idari süreçler tamamlanıp aklandıkları an partideki yerlerini alacaklar" güvencesi verilerek parti tabanındaki olası bir infialin önüne geçilmesi planlanıyor.

MAHALLE DELEGELERİNDEN KURULTAYA: CHP SİL BAŞTAN

Yargının gerekçeli kararında yer alan "delege iradesinin fesada uğratıldığı" tespiti, Kılıçdaroğlu’nun planının en güçlü dayanağını oluşturuyor. İddialara göre Kılıçdaroğlu, mevcut delegelerle alelacele bir kurultay toplamaya kesinlikle karşı.

Planın merkezinde, kurultay sürecini en alt kırılımdan, yani mahalle delegesi seçimlerinden başlayarak en baştan işletmek yer alıyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, CHP örgütleri tepeden tırnağa yeniden seçilecek ve parti kelimenin tam anlamıyla "sil baştan" bir yapılanma dönemine girecek.

SÜRECİN TOPLAM FATURASI: EN AZ 4-5 AY



Siyasi Partiler Kanunu ve CHP'nin kendi tüzük kuralları gereğince; askı süreleri, itiraz hakları, 15 günlük zorunlu yasal bildirim süreleri ve seçimlerin ardışık yapılma zorunluluğu üst üste konulduğunda hiçbir adım atlanamıyor.

Sonuç olarak; mahalle delegesi seçimlerinden başlayıp, ilçe ve il kongrelerinden geçerek Büyük Kurultay sandığının kurulmasına kadar uzanan "sil baştan" bir kurultay süreci, takvim en hızlı şekilde işletilse dahi en az 4 ila 5 ay (yaklaşık 120-150 gün) sürüyor. Bu da CHP'yi önümüzdeki sonbahara kadar sürecek uzun ve yorucu bir parti içi seçim maratonunun beklediği anlamına geliyor.