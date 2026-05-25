Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gideceği tarih netleşti. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın 2. günü CHP Genel Merkezi'nde olacak. Kılıçdaroğlu burada bir bayramlaşma programı gerçekleştirecek ve ardından vatandaşlara seslenmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e ne zaman gideceği belli oldu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Aykut Metehan
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün polis müdahalesi için başvuruda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun başvurusu sonrası Genel Merkez polis eliyle boşaltılırken, Kılıçdaroğlu'nun ne zaman koltuğa oturacağı belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi