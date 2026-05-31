CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim yeni açıklamalarla sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında kullandığı "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin" sözleri yankı uyandırırken, konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de gazeteci Barış Pehlivan'dan geldi.

TARTIŞMALARA YENİ BOYUT

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yorumcu söz konusu ifadeleri değerlendirmeye başladı.

Daha önce Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un da tepki gösterdiği açıklamalarla ilgili bu kez Barış Pehlivan dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"MEŞRUİYET ZEMİNİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI"

Barış Pehlivan, yaptığı değerlendirmede Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yalnızca parti içi bir tartışma olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Pehlivan, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasıyla, yargı eliyle Özgür Özel ve kurmaylarına yapılacak olası FETÖ operasyonunun rızasını 'CHP Genel Başkanı' kimliğiyle oluşturmaya çalıştı."