Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs tarihinde polis zoruyla tahliye ettirdiği CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu ekibinin sabah saatlerinde 28 Mayıs olarak açıkladığı programın tarihi akşam saatlerinde 30 Mayıs olarak revize edildi.

Öte yandan Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erdan Kılınç'ın kabul heyetinde; Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir'in de ziyaret heyetinde bulunacağı duyuruldu.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, program ile ilgili, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" bilgisini verdi.

NE OLMUŞTU?

Dün (24 Mayıs), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından polis ordusuyla CHP Genel Merkezi'ne girilmiş, müdahale sırasında çok sayıda kişi yoğun biber gazına maruz kalmıştı.

Müdahalenin ardından binada bulunanlar dışarı çıkarılırken Kemal Kılıçdaoğlu'nun avukatları polis eşliğinde Genel Merkez'e girmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, binanın tahliyesi için Emniyet’e iki ayrı dilekçe vermişti.

Kılıçdaroğlu polis baskını için "Ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık" sözlerini sarf etmişti.

4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan CHP Kurultayı'nda delegelerin oyuyla seçilerek göreve gelen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partiyi 47 yıl sonra birincilik konumuna taşıyan Özgür Özel ve yönetimi, dünkü müdahalenin ardından çalışmalarını Meclis'te devam ettireceklerini vurgulamıştı.