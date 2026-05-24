CHP kurultay davasında verilen mahkeme kararın ardından Ankara’da gerilim arttı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı, CHP Genel Merkezi’nin kendilerine teslim edilmesi için emniyete başvurdu. Ankara Valiliği, mahkeme kararının uygulanması için emniyete talimat verdi.

Genel merkez önünde polis güvenlik önlemlerini yükseltirken, bina içine girişte gerginlik yaşandı ve tahliye tartışmaları gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, parti teşkilatlarına “karara uyun” çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CHP GENEL MERKEZİ'NE GİRDİ

Polis ekipler tarafından Genel Merkez tahliye edildi. Ardından Özel, binadan çıkarak Meclis’e yürümeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin boşaltılmadığını belirterek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmasının ardından CHP Genel Merkezi’ne girdi.

'KILIÇDAROĞLU CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTMEYECEK'

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Merkezi'ne gideceği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, iddiaları yalanladı.

Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir" sözlerini sarf etti.