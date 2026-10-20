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Kaynak: ANKA

CHP Genel Merkezi’nin dış cephesinde yeni bir mesaj var. Binaya asılan pankartta “Arınma için önce siyasi ahlak kanunu” yazıyor.

Pankart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son haftalarda öne çıkardığı iki başlığı tek cümlede birleştiriyor: parti içine yönelik “arınma” çağrısı ve Siyasi Ahlak Kanunu talebi.

ERDOĞAN’A ŞART: ÖNCE AHLAK KANUNU, SONRA ANAYASA

Mesajın arka planında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısı bulunuyor. Kılıçdaroğlu, 6 Ekim’deki grup toplantısında bu çağrıya şartlı yanıt vermişti:

“Bizim Anayasa’dan önce bir Siyasi Ahlak Kanunu’na ihtiyacımız var. Getir arkadaş, önce Siyasi Ahlak Kanunu’nu getir. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz.”





Kılıçdaroğlu, kanunun oy birliğiyle çıkarılmasını önermiş, ardından anayasa masasına oturmaya hazır olduklarını söylemişti.

ABANT KAMPINDA MASAYA YATIRILDI

Siyasi ahlak kanun teklifi, CHP Grubu’nun Bolu Abant’ta düzenlediği milletvekili kampında da gündemdeydi. Kampta milletvekillerinin teklife ilişkin görüş ve önerileri değerlendirildi.

“ARINMA” DÖNEMİNİN İKİNCİ PANKARTI

“Mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, o günden bu yana “arınma” ve “temiz siyaset” vurgusunu sıklıkla yapıyor. Göreve dönüşünün ardından Genel Merkez binasına “Şimdi Arınma Zamanı” yazılı bir pankart da asılmıştı.