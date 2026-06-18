Sayın Kılıçdaroğlu’nun; bir mahkeme kararıyla yetkilendirilerek CHP’nin başına gelmesi…

Bu yolu benimseyerek tevessül etmesi…

Hele de seçilmiş genel başkanı ve arkadaşlarını FETO ile ilişkilendirebileceği aklıma gelmezdi.

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CHP’li vekillerin…

Delegelerin…

Parti Yürütme Kurulu’nun…

Parti Meclisi’nin bir arınmaya ihtiyaç duyuyor olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından duymak, -ki daha önce de neredeyse hemen hemen aynı kadrolarla kendisinin de çalışmış olmasına rağmen- o insanları töhmet altında bırakabileceği kimin aklına gelirdi ki!

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Hadi bütün bunları bir tarafa bırakıyorum. Kendisinin 13 yıl genel başkanlık yaptığı partisinin, AKP’ye bir kez olsun yenilgi tattırmadığı halde, Özgür Özel Genel Başkanlığında ona ilk büyük yenilgiyi tattırarak, CHP’ye, kamuoyu nezdinde ciddi güven kazandırması…

İktidar hemen her konuda gerileme yaşarken…

Güven kaybetmişken…

Baskı kurmaya ve korku yaratmaya tevessül etmişken…

Vatandaşını fakirleştirdiği ve insanları maaşlarını alabilmek için sokaklara düşmesine neden olmuşken…

Hatta ve hatta AKP, ilk on yılında yaptıklarını artık yapamayarak, bugün milletin karşısına dahi çıkamama noktasındadır.

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Bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu’nun; partisine iktidar yolunda destek vermesi gerekirken, akıl almaz bir şekilde CHP’ye atanmış genel başkan olmayı kabul etmesi, ‘Mahkemece atanmış genel başkan’ unvanına sarılması olacak şey değil!

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Yıllardır Sayın Kılıçdaroğlu’nun, AKP lideri Sayın Erdoğan’la, Sayın Erdoğan’ın Sayın Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen ve hiç de nezakete sığmayan ithamlarının sonrasında bugün, -daha önce bunların hiçbiri yaşanmamış gibi- AKP’ye yanaşma ihtiyacı duyması…

Kendi milletvekillerini…

İl başkanlarını partiden uzaklaştırma girişiminde bulunması oldukça düşündürücü!

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Sayın Özgür Özel’in gösterdiği inanılmaz performansla CHP’nin kamuoyu nezdinde önemli bir değer kazanması…

Yapıcı ve akılcı bir yaklaşım sergileyerek Özgür Özel’in tüm muhalefeti bir arada tutuyor olmasını Kılıçdaroğlu’nun göremeyip, iktidar yolunda tek alternatif görünen CHP’nin kazanabilecek olmasına engel olma görünümü vermesi…

Kurultayı zamanında yapmayacak olması, dolayısıyla da seçime girememesi için çaba sarf ediyor izlenimini vermesi, -ki bu da toplum nezdinde- en cahilinden en okumuşuna kadar…

Mavi yakalısından, beyaz yakalısına…

Ev kadınlarına…

Öğrencilere kadar her geçen gün, her kesimin güvenini daha da kaybeden bir Kılıçdaroğlu’nun, bir anlamda ‘Sayın Erdoğan’ın dördüncü kez seçilmesinin yolunu açmak istemesi’ olarak yorumlanıyor ki bu da inanılır gibi değil.

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Tam da bu sefer millet, Sayın Erdoğan’ı değiştirmek istiyorken, Atanmış Genel Başkan olarak parti içinde sergilediği tavır nedeniyle milletin kafasını karıştırıyor olması, Sayın Erdoğan’ın işine geliyor.

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Bütün bunları alt alta topladığımızda Sayın Kılıçdaroğlu’nda bu kadar büyük ‘Koltuk Sevdası’ olabileceği kimin aklına gelirdi?

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu koltuk sevdası, Erdoğan’ın 4. kez -ki asla son olmayacak- cumhurbaşkanı olmasının yolunu açmak istemesi inanılır gibi değil.

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Ve ben maalesef, bugünkü Sayın Kılıçdaroğlu’nu anlamakta zorlanıyorum.