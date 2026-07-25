Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki üye katılım töreninde konuştu.

Özgür Özel'in parlamentodaki 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etmesi ve YENİ Parti'yi ilan etmesinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu tartışmamaya girilmemesi yönünde mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin temel sorunları var. Ve bu sorunlar ciddi sorunlar. Milyonlarca kişinin, milyonlarca emekçinin, milyonlarca çalışanın, milyonlarca muhtarın sorunları var. Dolayısıyla bizim temel görevimiz sorunları aklımızla, mantığımızla, deneyimimizle saptamak ve onlara çözüm üretmek.

Mahalle mahalle, ev ev gezeceğiz. Kadın erkek ayrımı yapmadan gezeceğiz. Mahallenin sokaklarını aşındırarak gezeceğiz. Onlara hakkı, hukuku, adaleti ve bu güzel ülkede insanca yaşamak için nelerin yapılması gerektiğini anlatacağız. Temel felsefemiz bu. O açıdan sizden özellikle istirhamım, ülkenin sorunları var biz bu sorunları çözmeye talibiz. Çözmeye; malı götürmeye değil, devleti soymaya değil, beşli çetelere hizmet etmeye değil, bu ülkenin saf ve masum insanlarına hizmet etmek için yola çıkacağız.

Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev gencimiz var. Bu iktidarın temel ayıbıdır.

Siyasi Ahlak Kanunu olmazsa olmaz. Siyasi Ahlak Kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Meclis'e verecekler. Sarayda oturan zata da sesleniyorum. Eğer siyasi ahlakı savunuyorsan, siyasette kirlilik olmasını istemiyorsan o zaman sen de destek vereceksin kardeşim. Bütün partilere sesleniyorum. Destek vereceksin.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.

Sahtekarlık yapanlara oy vermeyin. Onların size de memlekete de faydası olmaz.

Onurlu, yiğit, temiz ve düzgün insan sahtekarlık yapmaz. Bunlarla Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisi, Ecevit'in partisi mücadele edecek.

Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Bizim görevimiz budur. Biz bunu yapacağız. İster uyuşturucu baronu olsun, ister bakan olsun, ister milletvekili olsun, kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargı bağımsızlığı olmazsa olmaz diyoruz. Yargı bağımsızlığı olmazsa olmaz. Tek adam rejiminde demokrasi olmaz.

Tek adam rejimiyle mücadele eden Kılıçdaroğlu'dur. Hiç kimse unutmasın. Tek adam rejimi olmaz. Yürümez. Devleti, koca devleti bir kişiye teslim edemezsiniz. Parlamentonun güçlü olması lazım. Güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var.

"ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ"

Türkiye'nin gerçek gündemine dönün. Ona bakın kardeşim. Çocuğu işsiz, uyuşturucu belası, tefeciler, kumarhaneler... Ya Türkiye'yi kumarhaneye çevirdiler. Türkiye bütün bunları aşma kapasitesine sahip.

Bunları gerçekleştirecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir. Kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz. Biz bunları yapmak zorundayız."