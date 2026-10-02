Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA / ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e destek için Mersin'e gitti.

Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in evini ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan partililere seslendi.

“SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUM”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Vahap Seçer'in görevine dönmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Vahap Seçer'in serbest bırakılmasını ve görevine başlamasını istiyorum. Ne zaman? Pazartesi günü gelmeli ve görevine başlamalı” dedi.

Bir belediye başkanının temel görevinin halka hizmet etmek ve zamanı geldiğinde halka hesap vermek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Seçer'in Mersin'e hizmet ettiğini ifade etti.

“ADALET, HERKES İÇİN GEÇERLİDİR”

Hukukun kişiden kişiye ve iktidardan iktidara değişmemesi gerektiğini söyleyen CHP lideri, Seçer'in evinin sabah saat 05.00'te aranmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının davet edildiklerinde ifade vermeye gideceklerini belirterek, “Hiç kimse hesap vermekten kaçmıyor ki” ifadelerini kullandı.

“MERSİNLİNİN HAKKINI KORUMAK İÇİN GELDİM”

Vahap Seçer'in Mersin'e hizmet etmek için yola çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, bir büyükşehir belediye başkanının tutuklanmasının Mersinlileri de etkilediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Seçer'in ifadesinin alınmasının ardından “derhal serbest bırakılması, görevine başlaması ve Mersin'e hizmet etmesi gerektiğini” söyledi.

“YARGIYI BİR SOPA GİBİ KİMSE KULLANAMAZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları üzerinde yargının kullanılmasına karşı olduklarını belirterek adaletin herkes için geçerli olması gerektiğini söyledi.

“Yargı, adalet dağıtmak zorundadır. Hukuk dağıtmak zorundadır” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda fon soruşturmasına da değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu operasyonun eğer temel amacı fon yolsuzluklarını kapatmaksa hiç endişe etmesinler o defteri asla kapatmayacağız” ifadelerini kullandı.