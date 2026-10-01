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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan kişilerin evlerinde arama yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında yaklaşık 331 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği, soruşturmanın da bu iddiaya yönelik yürütüldüğü öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına geçmişte "Aklanıp gelsinler" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

'KAÇACAK MIYDI?'

Kemal Kılıçdaroğlu “Mersinlilerin yüzde 60’ının oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının evine şafak vakti operasyon yapmak hukuka sığmaz. Vahap Seçer kaçacak mıydı, ifadeye çağırsanız gelmeyecek miydi?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vahap Seçer… Mersinlilerin yüzde 60’ının oyuyla seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Milyonlarca vatandaşın iradesiyle seçilmiş, Mersin’de farklı siyasi görüşlerden insanların oyunu almış bir isim. Bu sabah ne yaptılar? Evine şafak vakti operasyon yaptılar, gözaltına aldılar. Soruyorum: Vahap Seçer kaçacak mıydı? Çağırsanız ifadeye gelmeyecek miydi?

Nedir bu şafak baskınları?

CHP’liysen ifadeye çağrılmak yok. Sabahın karanlığında kapına polis dayanacak, gözaltına alınacaksın. Ama iktidarın çevresindeysen başka bir hukuk var.

Haftalardır Türkiye tarihinin en büyük fon skandallarından birini konuşuyoruz. Yüz binlerce vatandaşın parası fonlarda kilitlendi. Milyarlarca liralık işlemler ortaya çıktı. AK Partili genel başkan yardımcılarının, eski bakanların ve iktidara yakın isimlerin ailelerinin adları bu dosyalarda geçiyor. Fon skandalının en kritik koltuklarında kimlerin oğullarının, kimlerin damatlarının oturduğu ortaya çıkıyor. İki soru soran var mı? Yok. Savcı çağırıyor mu? Yok.

Gece yarısı savcılık kararlarıyla, AK Partili bir genel başkan yardımcısının oğlunun mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırılıyor. Bunları haber yapan gazetecilere ne yapılıyor?

Erişim engeli. Haberleri yasakla, gazetecilerin hesaplarını kapat, fon skandalını örtbas et. Yetmedi mi? Gündemi değiştir. Her sabah, milyonlarca vatandaşın desteğini almış bir başka CHP’li belediye başkanının kapısına polisi gönder. Şafak baskını yap. Gözaltına al.

Türkiye fon skandalını konuşmasın. Yüz binlerce insanın parasının nasıl kilitlendiğini konuşmasın. İktidara yakın ailelerin bu işlerin neresinde olduğunu sormasın. Ama Vahap Seçer’e şafak operasyonu yap!

Bu nedir Allah aşkına?

Adalet bunun neresinde?

Hukuk bunun neresinde? Bir tarafta, iktidara yakınsan dokunulmazlık; diğer tarafta, muhalifsen sabahın karanlığında gözaltı. Bunun adı hukuk devleti değildir. Bunun adı adalet değildir.

Bu mesele artık yalnızca CHP’nin meselesi değildir. Bu mesele yalnızca Vahap Seçer’in meselesi değildir. Bu, artık Türkiye’nin beka sorunudur.

Çünkü adaletin olmadığı yerde devlet ayakta kalamaz. Hukukun kişiye, partiye, soyadına göre uygulandığı bir ülkede hiç kimse kendisini güvende hissedemez. Bir ülke böyle yönetilemez. Türkiye böyle yönetilemez."