Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm madencilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Soma'da meydana gelen maden kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm madencilerimize başsağlığı diliyorum. Her bir canın yitirilmesi, hepimizin yüreğinde derin bir acıdır. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri en yüksek seviyede tutulmalı; emekçilerimizin hayatı hiçbir gerekçeyle riske atılmamalıdır."