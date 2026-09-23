Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yavaş'ın istifası sonrası yaptığı değerlendirme şöyle:

Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Mansur Yavaş'ın 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' değerlendirmelerine aynen katılıyoruz

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